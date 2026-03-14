Il re della Doganaccia festa per gli 80 anni di Sergio | La comprai di nascosto a mia moglie Tina

Oggi a Doganaccia si celebra l’ottantesimo compleanno di Sergio Ceccarelli, noto come il re della zona. La festa si svolge in suo onore, con amici e familiari presenti. Tra i ricordi emersi, Sergio ha raccontato di aver comprato di nascosto una proprietà a sua moglie Tina. La giornata è dedicata al festeggiato, simbolo di questa comunità montana.

Doganaccia (Pistoia), 14 marzo 2026 – Spegne oggi ottanta candeline Sergio Ceccarelli. Dici Sergio, in montagna, e tutti capiscono. Il cognome non serve: un po’ come Corrado per la tv. Una vita per la montagna, quella di Ceccarelli. Per la Doganaccia. Nato alle ‘capanne di Cecco’, a Pian degli Ontani, da babbo Desiderio e mamma Italia. Il padre, orfano della Grande guerra, faceva il calzolaio. Poi era entrato a lavorare alla Forestale, come tanti su queste montagne. La mamma, casalinga, anche lei originaria della Valle del Sestaione. Un fratello, Giorgio: lo studioso di famiglia. Intelligente, diplomato all’Iti di Firenze, è scomparso quattro anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il re della Doganaccia, festa per gli 80 anni di Sergio: “La comprai di nascosto a mia moglie Tina” Articoli correlati Una festa lunghissima. Gli 80 anni della VespaSarà un compleanno lungo quasi un anno quello che Pontedera sta preparando per la ‘sua’ Vespa. Leggi anche: “Mia moglie ha nascosto due neonati nel freezer di casa”, il marito scopre i corpi e la denuncia