Un gruppo di cittadini bengalesi si sta organizzando per sostenere il Partito Democratico, puntando alla creazione di una fondazione dedicata alla costruzione di una moschea a Mestre. Le elezioni comunali nella zona veneziana si sono concentrate anche su questioni legate all’identità locale, con diverse parti politiche che si confrontano su temi di presenza e integrazione di comunità straniere. La questione della moschea diventa uno dei punti centrali in questo scenario.

Le Comunali veneziane si sono trasformate in una battaglia per l'identità cittadina. Da una parte il candidato sindaco Simone Venturini e il centrodestra, contrari alla grande moschea di Mestre, dall'altra l'alternativa, il senatore Andrea Martella e il Pd favorevoli, tanto da candidare sette musulmani bengalesi nelle proprie liste. La compagine dem punta proprio alla moschea come al cimitero islamico e al campo da cricket. E su quella che dovrebbe diventare la «più grande moschea d'Europa» per il Nord Est, i giochi sono tutto fuorché fermi. Il Giornale è in grado di rivelare la costituzione di una fondazione, la Islamic Foundation of Italy, che nelle intenzioni dei bengalesi dovrebbe fare da regista per la costruzione dell'edificio di culto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I bengalesi si mobilitano per il Pd. La creazione di una fondazione per costruire la moschea a Mestre

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