A Venezia si svolge una campagna elettorale con posizioni contrastanti tra le forze politiche. Il centrosinistra ha presentato come candidati alcuni cittadini di origine bengalese che sostengono la costruzione di una moschea in città, mentre il centrodestra si oppone a questa proposta. La questione ha suscitato reazioni tra i residenti e i rappresentanti politici, evidenziando divisioni sulla presenza e l’integrazione delle comunità straniere.

I veneziani serenissimi, che combattevano navigando su è giù per l’Adriatico, sapevano anche convivere con i popoli del Mediterraneo. Con astuzia levantina avevano ospitato al Fondaco dei Turchi quella che per due secoli – tra il 1621 e il 1838 – è stata probabilmente l’unico luogo di culto islamico nell’Europa cristiana. Si trattava di una piccola moschea per i mercanti che attraccavano in Bacino di San Marco, mentre le severe leggi della Repubblica punivano incatenando fino a cinque anni ai remi chi avesse offeso un musulmano. Una lezione che viene dal passato, ma che sembra essere stata dimenticata nel capoluogo lagunare, alcuni secoli dopo, visto che sulle elezioni per eleggere il sindaco che succederà a Luigi Brugnaro è scoppiato lo scontro religioso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezia in campagna elettorale: il centrosinistra candida bengalesi favorevoli a una moschea, centrodestra contrario

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