A Ferrara si è tenuto uno spettacolo musicale trasmesso su Canale 5, con la partecipazione di artisti noti. La produzione ha scelto di spostarsi dalla Puglia a questa città, portando sul palco musicisti e performer di rilievo. La trasmissione ha coinvolto un pubblico numeroso, con le esibizioni che hanno attirato l’attenzione degli spettatori televisivi. L’evento si è concluso con un grande coinvolgimento del pubblico presente sul posto.

? Cosa scoprirai Chi sono gli artisti che saliranno sul palco di Ferrara?. Perché la produzione ha abbandonato le spiagge pugliesi per Ferrara?. Come ha fatto il programma a superare i due milioni di spettatori?. Cosa cambierà per il format musicale nei prossimi mesi?.? In Breve Prima puntata registra 2.247.000 spettatori con share del 19,50% su Canale 5.. Riprese effettuate tra il 20 e il 22 marzo in Piazza Trento e Trieste.. Cast include Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez e The Kolors.. Format trasla l'evento dai lidi pugliesi alle piazze d'arte di Ferrara.. Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, Michelle Hunziker e Alvin guidano la seconda serata di TIM Battiti Live Spring su Canale 5 dalle ore 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hunziker e Alvin a Ferrara: il grande show musicale su Canale 5

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