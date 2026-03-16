Prossimamente in prima serata su Canale 5 andrà in onda “TIM Battiti Live Spring”, una speciale edizione del noto festival musicale. Il cast dello show include Hunziker e Alvin, che presenteranno l’evento. La trasmissione sarà trasmessa in diretta e proporrà diverse esibizioni dal vivo. La programmazione è prevista per la stagione primaverile.

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva “ TIM Battiti Live Spring ”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Le tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo. Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco: 13Pietro, AKA 7even, Alfa, Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Cioffi, Clara, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Renga, Fred De Palma, Gemelli Diversi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BATTITI LIVE SPRING: IL CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON HUNZIKER E ALVIN

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