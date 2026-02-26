Montero all’Al Ittifaq c’è anche l’annuncio ufficiale del club Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve

Il club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di un nuovo allenatore, confermando così la recente scelta tecnica. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali e riguarda un professionista con un passato importante nel calcio europeo. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori dettagli sul progetto e sui primi obiettivi stagionali.

Al Ittifaq, ora è ufficiale: Montero è il nuovo allenatoreOra è ufficiale: Paolo Montero è il nuovo allenatore dell'Al Ittifaq, club degli Emirati Arabi in cui gioca Mario Balotelli. Juventus, Paolo Montero risolve il contratto: lo attende l'Al-Ittifaq di Mario BalotelliPaolo Montero è pronto a ripartire con una nuova avventura professionale. Il tecnico uruguaiano, reduce dall'esperienza sulla panchina della Juventus. Paolo Montero è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Ittifaq: l'uruguaiano raggiunge Mario Balotelli negli Emirati Arabi. Juventus, in arrivo la risoluzione del contratto per l'ex allenatore Paolo Montero (scadenza giugno 2026) che sta per approdare all'Al-Ittifaq, fanalino di coda in seconda serie degli Emirati Arabi, dove allenerà Balotelli e tra qualche mese Douglas Costa.