Housing sociale | Lacorazza propone 20 milioni per la silver economy

Un progetto di housing sociale in Basilicata prevede un investimento di 20 milioni di euro destinato alla silver economy. L’obiettivo è trasformare la popolazione anziana in una risorsa economica attraverso iniziative dedicate. Il piano include la creazione di nuovi posti di lavoro, con opportunità specifiche per donne e giovani, contribuendo a sviluppare il settore e a sostenere l’economia locale.

? Cosa scoprirai Come può la vecchiaia diventare una risorsa economica per la Basilicata?. Quali nuovi posti di lavoro si creeranno per donne e giovani?. Come funzionerà il modello delle cure paesane per l'assistenza domiciliare?. Chi deciderà come allocare i fondi per il nuovo piano sociale?.? In Breve Investimento di 20 milioni per servizi domiciliari e nuove tecnologie in Basilicata.. Programmazione europea prevista per il periodo tra il 2028 e il 2034.. Premio Bandiera d'Argento per i Comuni con servizi sociali più efficaci.. Modello cure paesane per generare nuova industria sociale nelle aree interne.. Piero Lacorazza ha presentato questa mattina in Basilicata le nuove proposte di legge per l’housing sociale, puntando su un investimento regionale di 20 milioni di euro destinato al benessere della popolazione anziana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Housing sociale: Lacorazza propone 20 milioni per la silver economy Notizie correlate La silver economy immobiliare. L’ascesa del senior housing: cos’è, gli obiettivi e le nuove linee guidaRoma, 9 marzo 2026 – L'Italia del 2026 si conferma uno dei paesi più longevi al mondo, ma anche uno dei più impreparati a gestire il cambiamento... Housing sociale a Legnano: tre milioni investiti, pronti sedici nuovi alloggiLegnano, 30 marzo 2026 – Sedici alloggi pronti per essere destinati a varie forme di housing sociale e un ultimo quesito da risolvere: scegliere chi... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Lacorazza, la Regione investa sulle politiche di housing sociale. Lacorazza, la Regione investa sulle politiche di housing socialeDopo un lungo ed articolato percorso di ascolto e confronto, stimolato anche pubblicamente da una recente conferenza stampa, abbiamo depositato questa mattina le proposte di legge per sostenere l'hou ... ansa.it Lacorazza (Pd), housing sociale in Basilicata con fondi già disponibili(ANSA) - POTENZA, 15 APR - Una serie di emendamenti alla legge regionale sulla residenzialità pubblica (la nr.24/2007), in naturale prosecuzione con la recente promulgazione della legge a sostegno ... msn.com