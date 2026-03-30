Housing sociale a Legnano | tre milioni investiti pronti sedici nuovi alloggi

A Legnano sono stati destinati circa tre milioni di euro per la realizzazione di sedici nuovi alloggi destinati all’housing sociale. Le unità sono state ricavate tramite interventi di recupero in due edifici cittadini, e ora si attende di definire chi si occuperà della gestione delle strutture. La conclusione dei lavori apre la strada all’assegnazione delle nuove residenze a persone e famiglie interessate.

Legnano, 30 marzo 2026 – Sedici alloggi pronti per essere destinati a varie forme di housing sociale e un ultimo quesito da risolvere: scegliere chi si occuperà della gestione delle due strutture che ospitano gli appartamenti e che sono state ricavate in due interventi di recupero in città. Sarà questo l’ultimo passaggio da portare a termine ora che la ristrutturazione dell’ex caserma di via dei Mille e della casa di corte di via Galvani, bene sequestrato alla mafia con Decreto dell’Agenzia Nazionale, è stata portata a termine. L’ex caserma di via dei Mille, edificio costruito nel suo nucleo originale all’inizio del Novecento e ampliato negli anni Venti, è stata concessa in comodato per 25 anni al Comune di Legnano da Città metropolitana ed è il primo immobile in gioco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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