I colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad si sono conclusi senza accordo, con le autorità iraniane che hanno confermato la volontà di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, alcune petroliere si sono ritirate dalla regione, mentre fonti di stampa indicano che l’ex presidente degli Stati Uniti sta valutando un possibile blocco navale simile a quello adottato in Venezuela. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Roma, 12 aprile 2026 - I negoziati di Islamabad tra Usa e Iran sono falliti. Le due delegazioni hanno lasciato la capitale pakistana senza un accordo dopo 21 ore di faccia a faccia, ma entrambe la parti concordano “che era evidente fin dall'inizio che non bisognava aspettarsi di avere un accordo in una sola sessione di negoziati”, usando le parole di JD Vance, simili a quelle di Teheran. Accordo fallito, secondo il vicepresidente Usa, perché l’Iran non è disposto a rinunciare al programma di arricchimento dell'uranio. Secondo i media del Qatar, Al-Araby e Al-Jadeed, i nodi da risolvere sono stati anche la gestione dello Stretto di Hormuz e la fine dei raid israeliani in Libano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, la diretta: falliti i negoziati di Islamabad. Pasdaran: Hormuz resta chiuso. Media: 2 petroliere fanno marcia indietro. Trump pensa a un blocco navale come in Venezuela

Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, Vance torna in Usa: “Era nostra offerta finale”. Teheran: “Richieste irragionevoli, Hormuz resta chiuso””Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati falliti e nessun accordo dopo il faccia a faccia in Pakistan.

Leggi anche: Guerra in Iran, la diretta: falliti i negoziati di Islamabad. Vance: “Non ci si poteva aspettare subito un accordo”. Witkoff ha chiesto di separare la questione libanese