Hormuz le trattative Usa-Iran fanno rialzare le borse europee

Le borse europee hanno registrato un rialzo notevole, seguendo l’andamento di Wall Street e dei mercati asiatici, dopo che si sono fatte avanti notizie riguardanti un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. A influenzare positivamente le quotazioni sono state anche la sospensione dalla missione internazionale denominata Project Freedom. Questi eventi hanno determinato una reazione immediata sui mercati finanziari europei.

La possibilità di accordo fra Usa e Iran, assieme alla sospensione dalla missione Project Freedom, hanno provocato un netto rialzo per le Borse europee che seguono la scia di Wall Street e dei listini asiatici. Gli investitori guardano quindi positivamente gli ultimi sviluppi. Dopo i primi minuti di scambi, stamattina Francoforte segnava +1,20% e ha poi raggiunto il +2,15%, mentre Parigi che era partita da +0,89% ha poi toccato i +3%. Bene anche Amsterdam, Madrid e Wall Street.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hormuz, le trattative Usa-Iran fanno rialzare le borse europee Notizie correlate Iran, Pezeshkian: "Destinato a fallire il blocco Usa di Hormuz". Crollano le Borse europeeIl blocco navale statunitense sui porti iraniani nel Golfo Persico sta facendo crescere la tensione. Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz chiuso, sale il petrolio, giù le borse europeeLe forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Iran offre lo sblocco di Hormuz ma Trump è scettico; Iran si prepara alla nuova guerra contro Trump, le mosse di Teheran; Medio Oriente, 'L'Iran presenterà a giorni una nuova versione della sua proposta di pace' - Liveblog; Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta. Hormuz, le trattative Usa-Iran fanno rialzare le borse europeeLa possibilità di accordo fra Usa e Iran, assieme alla sospensione dalla missione Project Freedom, hanno provocato un netto rialzo per le ... iltempo.it Hormuz, Trump sospende Project Freedom. Axios: Usa e Iran vicini a un memorandum per chiudere la guerraFiato sospeso per un’improvvisa ipotesi di accelerazione nelle trattative testimoniata dalla scelta del presidente di sospendere l’operazione ideata per scortare le navi commerciali nello Stretto ... editorialedomani.it L’ #Iran: proposta #Usa “Più una lista di desideri che realtà” Così il portavoce della commissione per sicurezza nazionale parlamento x.com #USA e #Iran vicini a un accordo Il piano prevede l'impegno iraniano a fermare l'arricchimento nucleare e la rimozione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, con effetti positivi sui mercati - facebook.com facebook