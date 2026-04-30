Iran Pezeshkian | Destinato a fallire il blocco Usa di Hormuz Crollano le Borse europee
Le Borse europee hanno registrato perdite significative nelle ultime ore, mentre cresce la tensione nel Golfo Persico a causa del blocco navale statunitense sui porti iraniani. Il governo iraniano ha dichiarato che qualsiasi tentativo di imporre restrizioni alla navigazione marittima viola il diritto internazionale e prevede che tali misure saranno inefficaci. La questione ha attirato l’attenzione degli analisti e delle autorità internazionali, che monitorano attentamente gli sviluppi.
Il blocco navale statunitense sui porti iraniani nel Golfo Persico sta facendo crescere la tensione. "Qualsiasi tentativo di imporre restrizioni alla navigazione è contrario al diritto internazionale ed è destinato al fallimento", afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in una nota. Tali misure "non solo non contribuiranno a rafforzare la sicurezza regionale, ma rappresenteranno di fatto una fonte di tensione e un ostacolo alla stabilità duratura nel Golfo Persico". Mohsen Rezaei, un consigliere militare della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ha affermato che il blocco statunitense dei porti iraniani "fallirà", e ha avvertito che, se dovesse persistere, Teheran potrebbe optare per lo scontro.🔗 Leggi su Iltempo.it
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