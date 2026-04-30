Iran Pezeshkian | Destinato a fallire il blocco Usa di Hormuz Crollano le Borse europee

Le Borse europee hanno registrato perdite significative nelle ultime ore, mentre cresce la tensione nel Golfo Persico a causa del blocco navale statunitense sui porti iraniani. Il governo iraniano ha dichiarato che qualsiasi tentativo di imporre restrizioni alla navigazione marittima viola il diritto internazionale e prevede che tali misure saranno inefficaci. La questione ha attirato l’attenzione degli analisti e delle autorità internazionali, che monitorano attentamente gli sviluppi.