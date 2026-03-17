Minoo Mirshahvalad a Fanpage | Ora gli iraniani si sentono traditi da Stati Uniti e Israele

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Minoo Mirshahvalad, sociologa iraniana dell’Università di Copenaghen, ha dichiarato che gli iraniani si sentono traditi dagli Stati Uniti e Israele. Ha spiegato che la popolazione iraniana è delusa per un’operazione statunitense che, secondo lei, non è stata mirata, ma ha causato danni alla popolazione civile inerme.