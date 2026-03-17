Minoo Mirshahvalad a Fanpage | Ora gli iraniani si sentono traditi da Stati Uniti e Israele
In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Minoo Mirshahvalad, sociologa iraniana dell’Università di Copenaghen, ha dichiarato che gli iraniani si sentono traditi dagli Stati Uniti e Israele. Ha spiegato che la popolazione iraniana è delusa per un’operazione statunitense che, secondo lei, non è stata mirata, ma ha causato danni alla popolazione civile inerme.
L'intervista di Fanpage.it a Minoo Mirshahvalad, sociologa iraniana dell’Università di Copenaghen: "Da una parte, la popolazione è stata delusa da questa operazione degli Usa che non è stata chirurgica, ma ha distrutto la popolazione civile inerme". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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