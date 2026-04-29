Il sequel di Rapunzel, previsto inizialmente dopo il successo del film del 2010, è stato cancellato. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni di questa decisione, né si conoscono eventuali sviluppi futuri riguardo a un nuovo progetto legato alla storia. La notizia è stata comunicata senza indicare fonti precise o dichiarazioni di rappresentanti delle aziende coinvolte.

Nonostante l'incredibile successo commerciale del film d'animazione del 2010, un sequel non è mai stato realizzato, anche se c'erano dei piani per continuare Considerato uno degli ultimi grandi successi per la Disney, Rapunzel aveva conquistato davvero tutti nel 2010, all'epoca della sua uscita nelle sale, ma perché quindi un sequel non si è mai realizzato? Nel corso di un'intervista concessa a The Direct, il co-regista del film d'animazione Nathan Greno ha provato a rispondere a questa domanda, ricordando tutti i processi che avrebbero potuto portare alla sua realizzazione. Il motivo per cui il sequel di Rapunzel è stato accantonato Greno ha ammesso di aver cercato di elaborare una solida struttura per un eventuale Rapunzel 2, con lui e gli altri membri della troupe .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rapunzel 2, perché il sequel del classico Disney è stato cancellato

Why Mattel Cancelled Barbie Cinderella (The Disney Secret)

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