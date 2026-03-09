L'amato personaggio che ha debuttato nel film animato del 1953 sarà al centro della trama di un nuovo progetto per Disney+. Disney sembra abbia dato il via allo sviluppo di una serie tv live-action con al centro Campanellino, l'amato personaggio introdotto nel film animato cult Peter Pan. Il progetto è stato ideato per la piattaforma Disney+ e, attualmente, ha come titolo provvisorio Tink. I primi dettagli sulla serie Tink A ideare la storia sono Liz Heldens e Bridget Carpenter, a cui lo studio ha affidato il compito di occuparsi dello show ispirato alla storia scritta da J.M. Barrie. Campanellino ha debuttato nel 1953 nel film Le avventure di Peter Pan e, nel corso dei decenni successivi, è apparsa in numerosi film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il mondo di Peter Pan torna in tv: Disney annuncia lo sviluppo della serie live-action "Tink"

Articoli correlati

Alessandro Cattelan, il Peter Pan della Tv italianaRipercorriamo la storia di Alessandro Cattelan, presentatore incastrato nel personaggio di “presentatore giovane per giovani”.

Rapunzel torna live action: Teagan Croft e Milo Manheim sono i nuovi volti di Tangled per DisneyDisney ha ufficialmente acceso la luce sulla torre più famosa dell’animazione: il live action di Tangled prende forma e i protagonisti sono due nomi...

Tutti gli aggiornamenti su Il mondo di Peter Pan torna in tv...

Temi più discussi: A Borgo San Lorenzo il film di Andrea Brocchi ‘Peter Pan, fuga dai 40 anni’. Un omaggio al Ciclone; I The Jackal e l’eredità di Chi ha incastrato Peter Pan?: provare a ricucire il dialogo tra generazioni; Peter Pan il Musical torna a Milano: al TAM Teatro Arcimboldi l’edizione speciale per i 20 anni; A Milano Peter Pan il musical per il 20° anniversario.

Il mondo di Peter Pan torna in tv: Disney annuncia lo sviluppo della serie live-action TinkA ideare la storia sono Liz Heldens e Bridget Carpenter, a cui lo studio ha affidato il compito di occuparsi dello show ispirato alla storia scritta da J.M. Barrie. Campanellino ha debuttato nel 1953 ... movieplayer.it

Il Fantastico Mondo di Peter Pan, spettacolo per bambiniIl Teatro San Carlino presenta lo spettacolo Il Fantastico Mondo di Peter Pan. Lo spettacolo è in programma dal 1 ottobre al 6 novembre nel teatro per bambini situato all'interno di Villa Borghese, ... romatoday.it

Titolo: Ti telefono stasera Autore: Lorenzo Marone Chissà, forse Peter Pan alberga in ognuno di noi. Avrà trovato la sua Isola che non c'è nel groviglio nervoso del nostro capriccioso plesso solare. Giò Coppola, cinquantenne napoletano, metereologo da strap - facebook.com facebook