Hockey pista | i playoff di Serie A1 iniziano con l’acuto del Trissino e i blitz di Lodi e Monza

I playoff di Serie A1 di hockey su pista 2025-2026 sono iniziati con le prime gare dei quarti di finale, disputate al meglio delle tre partite. La squadra di casa ha ottenuto un successo importante, mentre le formazioni di Lodi e Monza hanno conquistato vittorie con risultati convincenti. Le partite di andata hanno già delineato alcuni possibili sviluppi delle serie, lasciando aperte diverse possibilità per le sfide di ritorno.

Le gare -1 dei playoff della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista hanno espresso i loro verdetti. I quarti di finale, al meglio delle tre partite, hanno già dato un primo indirizzo alle serie in corso. Trissino ha travolto il Follonica 11-1, mentre Lodi e Monza sono passate in trasferta rispettivamente contro Viareggio (2-4) e Valdagno (2-3). Con lo score di 4-2, infine, il Bassano ha avuto la meglio sul Novara. Dal 30 aprile al 3 maggio le gare -2 che potrebbero essere già decisive per capire le prime squadre qualificate verso le semifinali. Di seguito il riepilogo dei tabellini e del calendario delle varie sfide. CAMPIONATO ITALIANO SERIE...🔗 Leggi su Oasport.it

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