In un'intercettazione registrata mentre si trovava da solo in macchina, Andrea Sempio ha parlato di Chiara Poggi e dei video intimi che la coinvolgono. Durante la conversazione, ha affermato di aver visto un video di Chiara e Alberto e ha riferito di essere stato rifiutato da Chiara. Sempio ha aggiunto di voler spiegare le sue azioni e ha fatto riferimento a dichiarazioni precedenti riguardanti la ragazza.

Intercettazioni in cui Andrea Sempio, da solo in macchina, parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto, e poi, nei giorni precedenti il delitto, di una telefonata brevissima per tentare un approccio a cui la sorella dell’amico avrebbe replicato con un secco «non ci voglio parlare con te». E’ la carta calata oggi dalla procura di Pavia durante l'interrogatorio, subito abortito, del commesso in un negozio di telefonia, unico indagato nell’inchiesta in via di chiusura sull'omicidio di Garlasco. Indagine che offre una ricostruzione ben diversa da quella messa nera su bianco nelle sentenze che hanno portato a condannare Alberto Stasi, l’allora fidanzato della ragazza che sta finendo di espiare 16 anni di carcere.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Ho visto il video di Chiara e Alberto... Lei mi ha rifiutato". Tutte le frasi di Sempio in macchina: "Saprò spiegare"

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ULTIM'ORA L'intercettazione nella quale Andrea Sempio avrebbe detto di aver visto uno dei video privati di Chiara Poggi e Alberto Stasi risalirebbe al 14 aprile 2025 - facebook.com facebook

Garlasco, Sempio intercettato: «Ho visto i video di Chiara» x.com