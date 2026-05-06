Ho perso quasi 1 kg in poche ore così | Lauren Sánchez Bezos svela l’allenamento estremo prima del Met Gala

Prima del Met Gala 2026, Lauren Sánchez Bezos ha condiviso di aver perso quasi un chilo in poche ore grazie a un allenamento intenso. Sul red carpet, ha sfoggiato un abito blu notte firmato Schiaparelli, arricchito da spalline gioiello realizzate in collaborazione con il direttore creativo Daniel Roseberry e lo stylist Law Roach. La sua presenza ha attirato l’attenzione per il look e la preparazione fisica.

Tra i look più discussi del Met Gala 2026 c’è stato anche quello di Lauren Sánchez Bezos, arrivata sul red carpet con un abito blu notte firmato Schiaparelli e spalline gioiello pensato insieme al direttore creativo Daniel Roseberry e allo stylist Law Roach. Ma a far parlare non è stato soltanto il vestito, ma le sue dichiarazioni su come avrebbe perso circa un chilo nelle ore precedenti all’evento. Un metodo decisamente singolare. lauren sánchez bezos at the met gala pic.twitter.comkcH8Qh3fyA —???? pop backup???? (@bestofcarpet) May 4, 2026 La moglie di Jeff Bezos ha raccontato a Vogue di aver seguito una preparazione decisamente insolita nelle ore precedenti all’evento: “ Sono andata dai vigili del fuoco di New York e ho fatto il loro addestramento ”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Ho perso quasi 1 kg in poche ore così”: Lauren Sánchez Bezos svela l’allenamento estremo prima del Met Gala Notizie correlate Leggi anche: Lauren Sánchez e Jeff Bezos, il futuro della coppia: “Un figlio? Anche domani” Molti non vogliono Jeff Bezos al Met GalaLunedì sera a New York si terrà il Met Gala, l’annuale evento di beneficenza del Metropolitan Museum of Art e tra i più fotografati e discussi...