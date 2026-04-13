Lauren Sánchez, 56 anni, ha dichiarato di essere aperta all'idea di avere un figlio in futuro, affermando che sarebbe disposta a farlo anche domani. La sua affermazione è stata rilasciata in modo spontaneo, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni. La donna non ha escluso questa possibilità, lasciando intendere una volontà futura di maternità. La notizia ha attirato l'attenzione, considerando l'età e le recenti discussioni sulla coppia.

Lauren Sánchez non chiude la porta alla maternità, nemmeno a 56 anni. Anzi, la spalanca con una dichiarazione che suona tanto spontanea quanto sorprendente: “ Farei un figlio anche domani “. Parole che arrivano a pochi mesi dal matrimonio con Jeff Bezos e che restituiscono l’immagine di una donna ancora pienamente proiettata verso il futuro. Al momento, però, non c’è alcuna gravidanza in corso; la precisazione è arrivata rapidamente, quasi a raffreddare l’immediata ondata di curiosità e speculazioni. Ma il senso del messaggio resta: l’idea di un figlio non è esclusa, né considerata fuori tempo massimo. Al contrario, viene evocata con naturalezza, come una possibilità concreta all’interno di una relazione solida e ormai ufficializzata.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Lauren Sánchez e Jeff Bezos, il futuro della coppia: “Un figlio? Anche domani”

Lauren Sánchez Bezos: "Farei un figlio con Jeff anche domani". Sette ne hanno già, ma nessuno insiemeRoma, 13 aprile 2026 – Sposata da meno di un anno con l’uomo più ricco del mondo, Lauren Sánchez Bezos non ha paura di sognare in grande.

Rosso fuoco o con collo di pelliccia: Lauren Sánchez Bezos in prima fila alle sfilate haute couture sceglie il tailleurPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.