Giovane detenuto fuggito dal carcere minorile di Torino | ha preso le chiavi e se ne è andato

Nella mattinata di domenica 12 aprile 2026, un ragazzo romeno di 17 anni è evaso dal centro di detenzione minorile di Torino. Secondo quanto riferito, il giovane ha sottratto un mazzo di chiavi, raggiunto il cortile e, una volta all’esterno, ha scavalcato il muro di cinta. Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo ricerche per rintracciarlo.

Prima ha sottratto un mazzo di chiavi per riuscire a raggiungere il cortile. Poi, una volta all’esterno, è scattato verso il muro di cinta e lo ha scavalcato, riuscendo a dileguarsi nel nulla: è caccia al ragazzo romeno di 17 anni evaso nella mattinata di domenica 12 aprile 2026 dal centro di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Calcio italiano in lutto, se ne è andato troppo giovane: tragedia improvvisa Carcere minorile dell’Aquila, detenuto dà fuoco al cuscino: attimi di tensione, nessun feritoMomenti di tensione nel carcere minorile dell’Aquila, dove un giovane detenuto ha dato fuoco al cuscino della propria cella, provocando fumo e... ~ La Salita ~ Isola di Nisida, 1983. Emanuele, giovane detenuto del carcere minorile di Napoli, trascorre le sue giornate in compagnia degli amici Enzo, Franchino e Paolo; alle loro storie si intrecciano quelle di altri detenuti, della malinconica professoressa M - facebook.com facebook