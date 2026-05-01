Cesc | Penso che PSG-Bayern sia la partita più bella che abbia mai visto in vita mia

Un appassionato commenta che PSG e Bayern hanno disputato la partita più emozionante che abbia mai visto, facendo riferimento al punteggio di 5-4 nella semifinale d’andata di Champions League. La sfida ha lasciato un’impressione duratura tra i tifosi e gli appassionati di calcio, con il risultato che continua a essere al centro delle discussioni. La vittoria momentanea, ottenuta in quella gara, ha acceso la discussione sul livello di intensità e spettacolarità del match.

2026-05-01 08:04:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Gli echi del 5-4 che ci hanno “dato” PSG e Bayern nel semifinale d’andata del Campioni resistono ancora. “È stata senza dubbio la partita più bella a cui abbia mai giocato da allenatore”.. Non ho mai visto una tale intensità e livello fisico. Dobbiamo congratularci con tutti. Abbiamo meritato di vincere, pareggiare e perdere. “È stato un incontro fantastico” assicurato Luis Enrico dopo l’incontro. PSG-Bayern Monaco 5-4 Riepilogo della Champions League Era un ‘inno’ al calcio totale. “Questo è il gioco che sogniamo di fare da bambini” ha affermato Marquinhos.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Psg Vs Bayern last 3 matches

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