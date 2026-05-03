Seoul World Sound Festival 2026 il terrasinese Nuccio Anselmo nominato direttore artistico

Nuccio Anselmo, originario di terrasina, è stato scelto come direttore artistico del Seoul World Sound Festival 2026. La manifestazione musicale si svolge ogni anno e attira artisti e pubblico da tutto il mondo. La nomina è stata annunciata recentemente, confermando la sua esperienza nel settore musicale. La manifestazione si terrà nella capitale asiatica, portando in scena vari artisti e generi musicali.