Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un anno d’amore | Nozze e figli? Arriverà tutto

Helena Prestes e Javier Martinez celebrano un anno insieme, dopo aver superato molte sfide. La coppia ha deciso di condividere il loro entusiasmo per il futuro, parlando di possibili nozze e di allargare la famiglia. Recentemente, sono stati visti durante una passeggiata nel parco, tenendosi per mano e sorridendo felici.

Javier Martinez ed Helena Prestes più innamorati che mai, la coppia sogna di sposarsi e avere dei figli. È nata un anno fa nella casa del Grande Fratello la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, ad oggi sono più complici e innamorati che mai. In occasione del loro primo anniversario d’amore sono stati ospiti a Verissimo ieri, dove tra le varie cose hanno parlato della loro bellissima relazione e dei loro progetti di coppia futuri. L’ex gieffino le ha letto una speciale lettera che ha emozionato tutti, queste le sue parole: “Primo anno insieme. Anno intenso e pieno di gioia, rapporto cresciuto piano piano”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Helena Prestes e Javier Martinez tornano in TV.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di trascorrere un San Valentino in anticipo, con una fuga romantica che ha già acceso le voci tra amici e fan.

HELENA PRESTES e JAVIER MARTINEZ scelgono sneakers e magliette in diretta video

