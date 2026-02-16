Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un anno d’amore | Nozze e figli? Arriverà tutto
Helena Prestes e Javier Martinez celebrano un anno insieme, dopo aver superato molte sfide. La coppia ha deciso di condividere il loro entusiasmo per il futuro, parlando di possibili nozze e di allargare la famiglia. Recentemente, sono stati visti durante una passeggiata nel parco, tenendosi per mano e sorridendo felici.
Javier Martinez ed Helena Prestes più innamorati che mai, la coppia sogna di sposarsi e avere dei figli. È nata un anno fa nella casa del Grande Fratello la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, ad oggi sono più complici e innamorati che mai. In occasione del loro primo anniversario d’amore sono stati ospiti a Verissimo ieri, dove tra le varie cose hanno parlato della loro bellissima relazione e dei loro progetti di coppia futuri. L’ex gieffino le ha letto una speciale lettera che ha emozionato tutti, queste le sue parole: “Primo anno insieme. Anno intenso e pieno di gioia, rapporto cresciuto piano piano”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Helena Prestes e Javier Martinez: tornano in TV, ecco dove
Helena Prestes e Javier Martinez tornano in TV.
Helena Prestes e Javier Martinez, San Valentino anticipato. La nuova fuga romantica
Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di trascorrere un San Valentino in anticipo, con una fuga romantica che ha già acceso le voci tra amici e fan.
«Ho scoperto che mio papà stava male dai giornali». È così che Helena Prestes ha raccontato davanti alle telecamere un momento difficile della sua vita. Insieme a Javier Martinez, ospite da Silvia Toffanin, la modella brasiliana ha parlato a cuore aperto della - facebook.com facebook