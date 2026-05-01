A New York, Helena Prestes si trova da sola mentre Javier Martinez si trova lontano per motivi di lavoro. La coppia, già al centro di attenzioni, torna a essere oggetto di discussioni dopo la notizia della loro temporanea separazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle ragioni della distanza tra i due. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli pubblici.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. La coppia è nuovamente distante per motivi di lavoro. La modella brasiliana è volata in America e più precisamente a New York per svolgere alcuni lavori in collaborazione con la sua agenzia di moda. La donna ha raggiunto gli States da sola e non col compagno, conosciuto all'interno del Grande fratello 2024. Proprio Javier Martinez ha deciso di fare una diretta nel suo profilo Tiktok, dove ha dato ai fans una spiegazione in merito alla sua scelta di non partire insieme alla fidanzata. L'ex opposto della Terni volley academy ha dichiarato le seguenti parole:"Lo dico da subito per evitare gente che sfracassa la vita, siamo due persone mature: io ed Helena Prestes.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes da sola a New York: parla Javier Martinez

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