Hawaii spettacolo vulcano Kilauea Fontane di lava illuminano il cielo

Il vulcano Kilauea, uno dei più attivi delle Hawaii, ha ripreso a eruttare, facendo brillare il cielo con fontane di lava. I residenti nelle zone vicine hanno visto le fiamme roventi che si innalzano dal cratere, illuminando la notte con un bagliore intenso. Un flusso di lava si dirige lentamente verso le aree circostanti, creando un spettacolo impressionante e preoccupante allo stesso tempo.

