L’attore che interpreterà il personaggio antagonista nella nuova serie di HBO Max ha spiegato che il suo drago Malfoy sarà molto diverso rispetto a quello visto nei film. Secondo le sue parole, il personaggio avrà caratteristiche e sfumature differenti, che cambieranno l’approccio e l’aspetto rispetto alla versione cinematografica. La serie intende approfondire aspetti del personaggio che nel film sono stati meno esplorati, offrendo una lettura più complessa e articolata.

Intanto sembra che Pratt si stia specializzando nel ruolo di villain considerando che, oltre a Malfoy in Harry Potter, ha recentemente interpretato il personaggio di Jack nella serie di BBC Il signore delle mosche, adattata dal romanzo di William Golding del 1954 e già trasposto sul grande schermo nel 1963 e nel 1990. «Penso che si tratti di due tipi di tristezza e meschinità molto diversi. Draco è amato, ma subisce questa pressione familiare orribile e opprimente. Non riesce mai a essere del tutto se stesso e non riesce a soddisfare le aspettative di suo padre. Jack, invece, mi è sembrato che seguisse una sua strada. È semplicemente non amato, ma questo non è mai stato qualcosa di cui avesse bisogno».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry Potter: il Draco Malfoy della serie sarà molto diverso rispetto a quello dei film. Ecco perché

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