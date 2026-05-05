Harry Potter perché il nuovo Draco Malfoy sarà molto diverso nella serie

L’attore che interpreterà il nuovo Draco Malfoy nella serie in arrivo su una piattaforma di streaming a Natale ha rivelato che il personaggio sarà molto diverso rispetto alle precedenti rappresentazioni. Durante un’intervista, ha spiegato che il suo approccio al ruolo si concentrerà su caratteristiche diverse e su un’evoluzione più complessa del personaggio. La produzione ha confermato che ci saranno variazioni rispetto alle versioni viste nei film, con una narrazione rinnovata.

Lox Pratt, interprete del personaggio nella serie in uscita in streaming il prossimo Natale, ha parlato della sua versione che differirà da quella a cui fan sono stati abituati in passato Lox Pratt è stato scelto per interpretare Draco Malfoy nella prossima serie TV di Harry Potter, e il giovane attore ha rivelato in che modo la sua interpretazione si distinguerà da quella di Tom Felton. Mancano ancora più di sette mesi al debutto della serie su HBO e HBO Max, ma la casa di produzione ha pubblicato un teaser trailer a fine marzo che ha offerto ai fan un primo assaggio dei nuovi attori che interpreteranno i personaggi più amati dai fan presenti in Harry Potter e la pietra filosofale, anche se di Malfoy si è visto molto poco.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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