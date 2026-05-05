Harry Potter | il nuovo Draco Malfoy sarà molto diverso nella serie HBO

Lox Pratt, attore scelto per interpretare il personaggio di Draco Malfoy nella nuova serie di Harry Potter in arrivo su HBO, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ruolo. La serie, che sarà disponibile in streaming dal prossimo Natale, vede Pratt nel cast come il nuovo Draco Malfoy. L’attore ha parlato delle sfide legate alla rappresentazione del personaggio e delle differenze rispetto alle precedenti interpretazioni.

Lox Pratt, interprete del personaggio nella serie in uscita in streaming il prossimo Natale, ha parlato della sua versione che differirà da quella a cui fan sono stati abituati in passato Lox Pratt è stato scelto per interpretare Draco Malfoy nella prossima serie TV di Harry Potter, e il giovane attore ha rivelato in che modo la sua interpretazione si distinguerà da quella di Tom Felton. Mancano ancora più di sette mesi al debutto della serie su HBO e HBO Max, ma la casa di produzione ha pubblicato un teaser trailer a fine marzo che ha offerto ai fan un primo assaggio dei nuovi attori che interpreteranno i personaggi più amati dai fan presenti in Harry Potter e la pietra filosofale, anche se di Malfoy si è visto molto poco.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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