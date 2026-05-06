hantavirus una piccola imbarcazione si avvicina alla mv hondius

Una piccola imbarcazione si è avvicinata alla MV Hondius, una nave da crociera ormeggiata al largo di Capo Verde. La nave si trova nel mezzo di un focolaio di Hantavirus, e l’avvicinamento è stato osservato nelle ultime ore. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le verifiche del caso. Non ci sono ancora dettagli su eventuali rischi immediati o conseguenze per l’equipaggio e i passeggeri.

Una piccola imbarcazione è stata avvistata mentre si avvicinava alla MV Hondius, la nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde al centro di un focolaio di Hantavirus. Tre passeggeri sono deceduti e almeno quattro persone si sono ammalate a bordo della nave olandese per il virus che solitamente si diffonde attraverso l’inalazione di escrementi contaminati di roditori. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che i passeggeri sono in isolamento nelle loro cabine. Oceanwide Expeditions, la compagnia che gestisce la nave ha dichiarato martedì sera che due aerei specializzati stanno volando verso Capo Verde per evacuare due persone che necessitano di cure mediche urgenti e una persona che viaggiava con una donna tedesca deceduta a bordo sabato.🔗 Leggi su Lapresse.it

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