Sulla nave da crociera Mv Hondius sono stati segnalati alcuni casi di Hantavirus, portando a una disputa tra le autorità locali e i responsabili della nave. Mentre alcune parti chiedevano di procedere con lo sbarco dei passeggeri, il governatore delle Canarie si è opposto, sostenendo che questa decisione avrebbe potuto mettere a rischio la salute pubblica. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte e ha suscitato attenzione dalle autorità sanitarie.

Lo sbarco alle Canarie della nave da crociera MV Hondius, alle prese con un possibile focolaio di Hantavirus, resta un caso. Dopo il via libera del ministero della Sanità spagnolo, il governatore delle Canarie Fernando Clavijo ha riferito di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e ha ribadito la sua opposizione: “Non era ciò che era stato concordato”. L'annuncio del governatore delle Canarie sulla nave da crociera Il sospetto focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera La situazione Hantavirus in Argentina, da cui è salpata la nave L’annuncio del governatore delle Canarie sulla nave da crociera Il governatore delle Canarie...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, governatore delle Canarie contrario allo sbarco: è scontro

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