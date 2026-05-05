La Spagna ha autorizzato l’attracco della nave crociera MV Hondius alle Isole Canarie, dopo che si sono verificati tre decessi e numerosi casi di hantavirus a bordo. Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando i passeggeri di un volo partito da Sant’Elena e diretto a Johannesburg, in relazione a potenziali rischi di diffusione del virus. La decisione di permettere l’approdo arriva dopo le restrizioni precedenti e le verifiche sanitarie.

Roma, 5 maggio 2026 – La Spagna ha accettato di permettere l'attracco alle Isole Canarie della nave crociera MV Hondius, a bordo della quale si sono registrati tre decessi e diversi contagi per hantavirus. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della Sanità, che ha anche avviato le procedure per rintracciare i passeggeri di un volo tra l'isola di Sant'Elena e Johannesburg, su cui viaggiava una delle tre persone morte. La passeggera olandese, 69 anni, è stata evacuata dalla nave ed è sbarcata a Sant'Elena il 24 aprile con “sintomi gastrointestinali”. Il marito della donna, 70enne, è morto invece a bordo della MV Hondius. https:www.quotidiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incubo hantavirus, ok all'attracco della nave alle Canarie. L’Oms cerca i passeggeri di un volo da Sant'Elena a Johannesburg

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