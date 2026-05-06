Le autorità sanitarie di Capo Verde hanno comunicato che nelle prossime ore inizieranno le operazioni di evacuazione medica dei passeggeri malati a bordo della nave da crociera MV Hondius, situata al largo delle coste dell’arcipelago dell’Africa occidentale. La nave si trova in questa zona e si stanno predisponendo le procedure necessarie per il trasferimento dei pazienti. La situazione riguarda casi di infezione da hantavirus tra i passeggeri.

Le autorità sanitarie capoverdiane hanno annunciato mercoledì che l’evacuazione medica dei passeggeri malati a bordo della nave da crociera MV Hondius al largo delle coste dell’arcipelago dell’Africa occidentale avverrà nelle prossime ore. Un’epidemia di hantavirus si è verificata sulla nave salpata dall’Argentina verso l’Antartide. Due aeroambulanze trasporteranno i passeggeri interessati, ha spiegato la direttrice del servizio sanitario capoverdiano Ângela Gomes, senza specificare dove si dirigeranno. Tre passeggeri sono morti, uno è in terapia intensiva in un ospedale sudafricano e altre tre persone ancora sulla nave da crociera hanno mostrato sintomi e sono in attesa di evacuazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, nelle prossime ore inizieranno le evacuazioni dalla nave da crociera

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