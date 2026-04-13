La moglie del premier spagnolo è stata chiamata a comparire in tribunale, con una richiesta di rinvio a giudizio presentata contro di lei. La notizia ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nel panorama politico locale, mentre le autorità giudiziarie hanno ufficialmente avviato le procedure legali. La vicenda riguarda questioni giudiziarie che coinvolgono direttamente la famiglia del leader del governo.

La notizia della richiesta di rinvio a giudizio per Begoña Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, segna un punto di svolta drammatico per la politica di Madrid. Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha ufficialmente chiuso le indagini preliminari, durate circa due anni, ipotizzando reati estremamente gravi che vanno dal traffico di influenze alla corruzione tra privati, fino alla malversazione di fondi pubblici e all’ appropriazione indebita. Questa decisione arriva in un momento di particolare esposizione internazionale per Sanchez, attualmente impegnato in una visita ufficiale in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping....🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pedro Sanchez, la famiglia del premier è nei guai: cosa succede alla moglie

Lady Sànchez nei guai: chiesto il rinvio a giudizio per corruzione per la moglie del premier spagnoloIl giudice istruttore spagnolo Juan Carlos Peinado ha chiuso l’inchiesta che coinvolge Begoña Gómez, moglie del premier socialista Pedro Sánchez,...

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Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiuso l'istruttoria e chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, per i presunti reati di traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione in - facebook.com facebook

Begoña Gómez verso il processo: ecco quali sono le accuse e cosa rischia la moglie di Pedro Sanchez x.com