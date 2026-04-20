Allerta truffe | il Ministero della Salute avvisa su falsi messaggi email

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso riguardante una campagna di phishing in corso. Sono stati segnalati messaggi email falsi che invitano i destinatari a condividere dati personali, con l’obiettivo di ingannare e ottenere informazioni sensibili. Le autorità invitano a prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e a non fornire dati senza verificare la fonte.

Il Ministero della Salute segnala una campagna di phishing: email fraudolente invitano i cittadini a fornire dati personali. Ecco cosa sapere per difendersi.. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso ufficiale per mettere in guardia i cittadini italiani da una nuova ondata di email fraudolente che stanno circolando in questi giorni. Si tratta di tentativi di phishing, una tecnica utilizzata dai cybercriminali per sottrarre informazioni sensibili come dati personali, bancari o credenziali di accesso. Come fatto anche con PagoPa di cui abbiamo parlato. Secondo quanto comunicato dal Ministero, queste email si presentano come comunicazioni istituzionali, utilizzando loghi e riferimenti apparentemente ufficiali.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Allerta truffe: il Ministero della Salute avvisa su falsi messaggi email Notizie correlate Tessera sanitaria, occhio alla nuova truffa: l’allerta del ministero della Salute sulle false emailIl Ministero della Salute lancia un avviso urgente: stanno circolando email fraudolente che usano indebitamente il nome del dicastero per ingannare i... Email dal Ministero della Salute ma è una truffa: allerta per una nuova campagna di phishing, cosa fareMassima attenzione alla posta elettronica: il Ministero della Salute ha lanciato un alert ufficiale oggi, 19 aprile, riguardo a una massiccia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: False email dal ministero della Salute chiedono dati personali: Sono tentativi di truffa; Phishing sanità | Daniela Ternullo avvisa i cittadini; False email Ministero Salute, il phishing su Tessera sanitaria e FSE; Roma | Nuova truffa phishing: false email del Ministero della Salute per rubare dati ai cittadini. False email dal ministero della Salute chiedono dati personali: Sono tentativi di truffaLeggi su Sky TG24 l'articolo False email dal ministero della Salute chiedono dati personali: 'Sono tentativi di truffa' ... tg24.sky.it Email dal Ministero della Salute ma è una truffa: allerta per una nuova campagna di phishing, cosa fareIl Ministero della Salute avverte: in corso una truffa via email per sottrarre dati bancari e personali. Non cliccare per il rinnovo tessera ... virgilio.it Allarme truffe online: il Ministero della Salute segnala la diffusione di email false che usano il suo nome per ingannare i cittadini e sottrarre dati personali. I messaggi invitano a cliccare su link per rinnovare la Tessera sanitaria o aggiornare il Fascicolo sanita facebook Scegli i progetti del Ministero della Salute per il #ServizioCivileUniversale! Sono disponibili 60 posti per operatori volontari. Hai tempo fino a domani, 16 aprile 2026, per presentare la tua domanda. Scopri tutti i dettagli e come candidarti qui: salute.gov.it/ne x.com