La Lanterna arriva in Brasile poi toccherà ad Argentina e Cile

È stata inaugurata la prima Lanterna del progetto ‘Lanterna-Luce dei Liguri nel Mondo’, un’iniziativa promossa dalla Regione Liguria per rafforzare i legami con le comunità liguri all’estero. La lanterna, simbolo di Genova, sarà presto installata anche in Argentina e Cile, mentre il progetto prevede diverse reinterpretazioni artistiche del monumento. La prima installazione si è svolta in Brasile.

Inaugurato il monumento a Poços de Caldas nell'ambito di un progetto della Regione, prossime tappe Buenos Aires e Valparaíso È stata inaugurata la prima Lanterna del progetto 'Lanterna-Luce dei Liguri nel Mondo'. l'iniziativa ideata da Regione Liguria per rafforzare il forte legame con le comunità liguri d'oltreoceano che vedrà la realizzazione di diverse reinterpretazioni artistiche del simbolo della città di Genova in diversi Paesi del Sud America. La prima Lanterna ha trovato spazio a Poços de Caldas, nello Stato di Minas Gerais in Brasile. La cerimonia si è svolta alla presenza dell'assessore all'Emigrazione Paolo Ripamonti, del...