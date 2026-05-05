L’Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto che potrebbe esserci stata una trasmissione da uomo a uomo dell’hantavirus a bordo di una nave da crociera ferma al largo di Capo Verde. Si stanno valutando sospetti di contagio tra i passeggeri presenti sulla MV Hondius, attualmente ormeggiata nell’area. La comunicazione arriva in seguito a segnalazioni di possibili casi di infezione tra le persone imbarcate sulla nave.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I sospetti di contagio tra passeggeri. L’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha segnalato la possibile trasmissione da uomo a uomo dell’hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente ferma al largo di Capo Verde. Secondo le prime valutazioni, il virus potrebbe essersi diffuso tra i passeggeri: si registrano tre decessi su sette casi tra confermati e sospetti, un dato che ha spinto l’agenzia a intensificare le indagini. Il ruolo del periodo di incubazione. Maria Van Kerkhove, responsabile della preparazione e prevenzione epidemica dell’Oms, ha spiegato che il periodo di incubazione dell’hantavirus può variare da una a sei settimane.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’Oms: ‘Possibile trasmissione dell’hantavirus da uomo a uomo sulla nave da crociera’

Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera».

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