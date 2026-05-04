La strana storia dell’epidemia di Hantavirus sulla nave da crociera

A bordo di una nave da crociera si è sviluppata un’epidemia di Hantavirus che ha causato la morte di tre persone e il ricovero in terapia intensiva di un cittadino britannico a Johannesburg. Due membri dell’equipaggio sono ancora a bordo, entrambi in condizioni critiche. La presenza del virus ha portato a un intervento delle autorità sanitarie, che stanno monitorando la situazione. La nave si trova attualmente in porto, mentre proseguono le indagini.

Tre persone sono morte e un cittadino britannico è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg mentre due membri dell’equipaggio restano a bordo ma in gravi condizioni su una nave da crociera in cui è in corso un’epidemia di Hantavirus. Secondo gli epidemiologi è raro che gli esseri umani contraggano l’hantavirus ed è «molto insolito» che la malattia si sviluppi su una nave da crociera. L’OMS ha dichiarato alla Bbc che sono in corso indagini approfondite sui casi sospetti di hantavirus, compresi ulteriori test di laboratorio. L’epidemia è stata segnalata a bordo della nave da crociera MV Hondius in viaggio dall’Argentina a Capo Verde. Cos’è l’Hantavirus.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Epidemia di norovirus sulla nave da crociera, oltre 150 persone chiuse nelle stanze con vomito e diarreaIl caso a bordo della nave da crociera Star Princess impegnata in un tour dei Caraibi. Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico?(Adnkronos) – Tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus.