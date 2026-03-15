GP Cina la diretta | Antonelli leader Hamilton supera Russell Ocon e Colapinto e sale secondo

Durante il GP in Cina, Antonelli si è mantenuto in testa alla gara, mentre Hamilton, con le gomme hard, si è dimostrato il più rapido e ha stabilito il giro più veloce. Hamilton ha poi superato Russell, Ocon e Colapinto, salendo così in seconda posizione. La corsa è proseguita con i piloti che hanno tentato di migliorare le proprie posizioni, rispettando i tempi e le strategie di gara.

Con le gomme hard, Hamilton appare decisamente il più veloce di tutti e segna il giro più veloce, ma Antonelli risponde bene e glielo strappa. Leclerc va terzo superando Ocon e Colapinto 15° giro - Hamilton scatenato passa Ocon e Colapinto e si lancia all'inseguimento di Antonelli 14° giro - Si riparte con Antonelli che prende metri su Colapinto e Ocon, Hamilton supera Russell per il quarto posto. Colapinto Ocon Lindblad Hulkenberg e Alonso non si sono fermati per il cambio gomme 13° giro - con la SC in pista, Antonelli precede Colapinto Ocon Russell Hamilton Lindblad Leclerc Hulkenberg Gasly Bearman Alonso Lawson Verstappen Sainz... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Cina, la diretta: Antonelli leader, Hamilton supera Russell, Ocon e Colapinto e sale secondo Articoli correlati Leggi anche: Gp Cina: Antonelli, Colapinto, Ocon e Russell poi Hamilton dopo il pit stop collettivo a seguito della safety car Live GP Cina, la diretta: Antonelli leader, Russell supera Hamilton per la seconda posizione, quarto LeclercAi box Antonelli Russell Hamilton Leclerc Gasly Si ferma a bordo pista la Aston Martin-Honda di Stroll, safety-car 9° giro - Lindblad supera Lawson... Tutti gli aggiornamenti su GP Cina la diretta Antonelli leader... Temi più discussi: Formula 1 2026, Gp Cina: orari tv e diretta streaming; Formula 1, oggi il Gp di Cina - La gara in diretta; F1, Gp della Cina: dove vederlo in diretta tv e streaming; DIRETTA F1, GP Cina 2026: LIVE gara - Live - Formula 1. GP Cina, la diretta: Antonelli leader, Russell supera Hamilton per la seconda posizione, quarto LeclercRicordiamo che le due McLaren-Mercedes di Norris e Piastri non si sono schierate in griglia di partenza per irrisolvibili problemi tecnici. Uguale sorte per l'Audi Sauber di Bortoleto e ... leggo.it F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda filaIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it Per la prima volta in Cina una tigre siberiana è stata filmata con cinque cuccioli, un evento rarissimo perché di solito le femmine partoriscono da uno a quattro piccoli; https://kodmi.it/DP3m5 facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com