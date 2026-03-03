Hamilton | A scuola mi espellevano mi consideravano un diverso Ai ragazzi dico | leggete Mandela

Il pilota Ferrari ha condiviso la sua esperienza di gioventù, raccontando di essere stato espulso da scuola e considerato diverso dagli altri. Ha inoltre invitato i giovani a leggere le parole di Mandela. Poi, ha parlato della sua dedizione al lavoro e del legame tra sé e la vettura, sottolineando il forte impegno profuso nel progetto.

Motivato e fiducioso nella Ferrari, così si mostra Lewis Hamilton alla vigilia della partenza della seconda stagione con la casa di Maranello in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Il mio traguardo l’anno scorso era vincere il Mondiale con la Ferrari, non ci sono riuscito - dice il campione britannico -. Ciò non significa che non possa arrivarci: bisogna guardarsi dentro e osservare le persone che ti circondano, dai collaboratori alla famiglia, restare motivati e porsi delle domande scomode. Ma questo è l’anno del Cavallo di Fuoco secondo il calendario cinese. Rappresenta la libertà, il desiderio di sgombrare la mente dalla pressione e riportare al centro i valori fondamentali". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

