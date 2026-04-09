' Fame' di cultura e arte | oltre 85mila visitatori per la mostra ' Belle époque' a Palazzo Blu

La mostra ‘Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo’ si è conclusa lo scorso 7 aprile a Palazzo Blu di Pisa. Durante il suo periodo di apertura, ha attirato più di 85.000 visitatori, diventando uno degli eventi più frequentati della stagione espositiva. L’esposizione ha presentato opere di artisti italiani attivi a Parigi durante il periodo dell’Impressionismo, offrendo un approfondimento sulla scena culturale di quell’epoca.

La mostra ‘Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo’, che si è chiusa a Palazzo Blu di Pisa lo scorso 7 aprile, è stata visitata da oltre 85mila visitatori, confermandosi come uno dei principali appuntamenti espositivi della stagione.Un successo per la mostra - a cura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Belle époque a Palazzo Blu: ‘Breve storia della Maison Goupil’Pisa, 28 gennaio 2026 - Appuntamento giovedì 29 gennaio, in auditorium a Palazzo Blu di Pisa, con l’evento ‘ L’arte di promuovere l’arte. Il Cineclub Arsenale celebra le meraviglie della Belle Époque di Palazzo BluPisa, 20 gennaio 2026 – Anche nel 2026 si rinnova la collaborazione tra Palazzo Blu, Mondo Mostre e Cineclub Arsenale per arricchire il percorso... Si parla di: 'Fame' di cultura e arte: oltre 85mila visitatori per la mostra 'Belle époque' a Palazzo Blu. L’Uganda è a Palazzo Blu: Fra missioni e dirittiCi fa piacere utilizzare la popolarità di Palazzo Blu per diffondere la conoscenza di un’iniziativa che parla di salute e libertà. Nelle parole del presidente della Fondazione Palazzo Blu, Cosimo ... lanazione.it Capolavori della Belle Époque sbarcano in autunno a Palazzo BluI capolavori della Belle Époque arriveranno in autunno a Palazzo Blu a Pisa. Dal 14 ottobre al 7 aprile 2026 la Fondazione Palazzo Blu, col contributo della Fondazione Pisa, allestirà una mostra con ... ansa.it