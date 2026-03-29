Dal 28 marzo al 19 aprile 2026, il centro storico di Piove di Sacco ospita la mostra fotografica all'aperto intitolata

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Dal 28 marzo al 19 aprile 2026 il centro storico di Piove di Sacco ospita “Memorabilia. Fai un salto in centro!”, una mostra fotografica open air ispirata alla celebre jumpology di Philippe Halsman, il grande ritrattista del Novecento che ha trasformato il salto in un gesto rivelatore, ironico e profondamente umano. La mostra è realizzata da Eurema Lab nell’ambito del progetto CQFP – Come Quando Fuori Piove, promosso dal Comune di Piove di Sacco, e si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del centro storico e di coinvolgimento della comunità, con un’attenzione particolare ai giovani, alle famiglie e ai luoghi della socialità quotidiana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - “Memorabilia. Fai un salto in centro!”, la mostra fotografica open air in centro a Piove di Sacco

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