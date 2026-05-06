Halit a letto con Leyla senza precauzioni

Prima della conclusione della terza stagione di Forbidden Fruit, in programma tra alcune settimane su Canale 5, si segnala che il personaggio di Halit Argun, interpretato da Talat Bulut, ha avuto un rapporto con la sua nuova amante Leyla, interpretata da Tuvana Türkay, senza adottare misure di protezione. La scena si svolge mentre entrambi sono a letto, senza precauzioni, e rappresenta uno degli episodi della trama che si avvicina al finale della stagione.

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