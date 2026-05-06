Haiku i componimenti dell’anima spettacolo onirico in un atto unico

Il Centro di Teatro Internazionale continua la 31-MA stagione “SOLO AMORE”: "Haiku, i componimenti dell’anima" spettacolo onirico in un atto unicoRegia di Olga MelnikInterpreti:Kirill Karasov Giada Dal Bello Edoardo Pandolfini Nikolaj Ceruti Davide Papi Roberto Bazzoli Valentina.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Haiku cimitero crediti fotografici: Beppe Borghi - facebook.com facebook