Tre movimenti che hanno cambiato l’arte in un unico spettacolo | HANGAR DUCHAMP presenta Trilogia Dell’Avanguardia

Il debutto della Trilogia dell’Avanguardia di Hangar Duchamp al Teatro Hamlet di Roma ha portato in scena tre movimenti che hanno rivoluzionato l’arte. Il 7 e 8 ottobre, gli attori hanno interpretato con energia le opere di artisti come Duchamp, Manzoni e Burri, creando un dialogo tra passato e presente. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico con performance che uniscono teatro, musica e arte visiva, dando vita a un’esperienza unica. La compagnia ha scelto di portare in scena questa trilogia per mostrare come l’arte abbia sempre cercato di rompere gli schemi.

Tre avanguardie, tre spettacoli nello stesso giorno, con lo stesso cast, nello stesso luogo e per lo stesso pubblico. In accoglienza e negli intervalli gli spazi comuni del teatro sono abitati da una serie di performance e letture dedicate al capitolo successivo, animate dalla sezione under 30 della compagnia, l’Hangar Lab. Alle ore 18:00 il primo movimento di questa sinfonia teatrale, il capolavoro dada “Il Cuore a Gas” di Tristan Tzara. Alle ore 19:30 il secondo movimento, con la commedia surrealista “Le Mammelle di Tiresia”, di Guillaume Apollinaire. Alle ore 21:00 il terzo e conclusivo movimento con la metafisica di Alberto Savinio e il suo “Capitano Ulisse”. 🔗 Leggi su Multisapere.com

HANGAR DUCHAMP presenta "Trilogia Dell'Avanguardia"

