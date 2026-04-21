Durante un’intervista al New York Times, pubblicata sabato 18 aprile, Charlize Theron ha raccontato di aver vissuto una notte drammatica in cui suo padre ha aperto il fuoco in casa con l’intenzione di uccidere la famiglia. La stessa attrice ha spiegato che sua madre ha risposto sparando per legittima difesa, uccidendo il padre. Theron ha descritto quel momento come un’esperienza di paura estrema e terrore.

Charlize Theron. in una intervista al New York Times di sabato 18 aprile, ha parlato apertamente della notte in cui suo padre è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da sua madre per legittima difesa, quando lei era adolescente. Charles Theron, ha minacciato l’attrice e la madre, Gerda, completamente ubriaco, nella loro casa in Sudafrica nel 1991, quando lei aveva 15 anni. “ Penso che di queste cose si debba parlare perché fa sentire le altre persone meno sole”, ha detto Charlize a proposito della tragedia. Charles Theron ha rivelato che la situazione si è fatta incandescente quando suo padre si è arrabbiata con lei perché era entrata in casa di suo zio senza salutarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero terrorizzata, mio padre ha iniziato a sparare in casa perché voleva ucciderci. Mia madre lo ha ammazzato con una pistola. Era legittima difesa”: così Charlize Theron

Notizie correlate

“Voleva ucciderci”: Charlize Theron rievoca la notte in cui sua madre sparò al padreUn momento di vulnerabilità ha attraversato l’intervista concessa da Charlize Theron al podcast The Interview del New York Times, condotto da Lulu...

Charlize Theron ripercorre la notte in cui sua madre ha ucciso suo padre per salvarle la vita. Un racconto crudo e sorprendenteCinquant’anni portati con la grazia di chi ha attraversato il fuoco e ne è uscita non solo indenne, ma più forte.

Panoramica sull’argomento

Charlize Theron ricorda la notte in cui sua madre uccise suo padre: «Lui era completamente ubriaco, e il suo messaggio era chiaro: Ammazzerò entrambe»In un'intervista al New York Times Magazine l'attrice ha ripercorso nei dettagli l'episodio più violento della sua adolescenza, avvenuto nel giugno del 1991 quando ancora viveva con i genitori in Suda ... vanityfair.it

Charlize Theron, i fantasmi della notte in cui sua madre uccise suo padre non la perseguitano piùCharlize Theron ripercorre la notte in cui sua madre ha ucciso suo padre per salvarle la vita. Un racconto crudo e sorprendente ... amica.it