Guru del corallo vs Barbara D’Urso | Mi ha diffamato Ma il gip archivia

Un noto esperto del settore del corallo ha presentato una denuncia per diffamazione nei confronti di una celebrità televisiva, ma il giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare il procedimento. La decisione si basa sulla valutazione che la notizia riguardava un interesse pubblico e che le modalità di espressione adottate dalla persona coinvolta soddisfacevano i requisiti della critica legittima. La vicenda riguarda quindi un dibattito pubblico sulla reputazione di una figura nota nel mondo dello spettacolo.

"La sussistenza di un evidente interesse pubblico alla trattazione della notizia e la forma espressiva utilizzata consentono di ritenere rispettati i criteri della pertinenza e della continenza e ritenere integrato nel caso in esame l’esimente del diritto di critica". Con queste motivazioni, il gip Giulia Masci ha archiviato il procedimento nei confronti di Maria Carmela D’Urso, meglio nota come Barbara, nato dalla denuncia per diffamazione aggravata presentata da Giacomo Oldrati alias "guru del corallo". La storia risale a poco meno di sette anni fa, quando l’uomo viene arrestato in via Biella per aver sequestrato e seviziato la fidanzata Beatrice Fraschini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guru del corallo vs Barbara D’Urso: "Mi ha diffamato". Ma il gip archivia Notizie correlate "Ha diffamato Barbara d’Urso". Confermata la condanna di Naike RivelliLa Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Alessandria per le esternazioni nei confronti della conduttrice La Corte... Leggi anche: “Naike Rivelli ha diffamato Barbara d’Urso”, confermata la condanna: cosa è successo e le motivazioni Altri aggiornamenti Si parla di: Guru del corallo vs Barbara D’Urso: Mi ha diffamato. Ma il gip archivia. Guru del corallo vs Barbara D’Urso: Mi ha diffamato. Ma il gip archiviaLa sussistenza di un evidente interesse pubblico alla trattazione della notizia e la forma espressiva utilizzata consentono di ritenere ... ilgiorno.it Sconto in Appello al Guru del CoralloÈ stata ridotta da 6 a 4 anni in appello la pena a Giacomo Oldrati, il 40enne noto come Guru del Corallo perché in passato drogava le vittime con una sostanza ricavata dai funghi del corallo e poi ... ilgiorno.it