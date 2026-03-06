La Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna di Naike Rivelli per diffamazione nei confronti di Barbara d’Urso. La decisione riguarda un procedimento legale avviato dopo le accuse rivolte dall'attrice contro la conduttrice televisiva. La sentenza definitiva stabilisce la responsabilità di Rivelli in relazione alle affermazioni fatte pubblicamente.

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Alessandria per le esternazioni nei confronti della conduttrice La Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna per diffamazione a carico di Naike Rivelli nei confronti di Barbara d’Urso. Con il dispositivo della Terza Sezione Penale, i magistrati hanno ribadito la responsabilità penale dell’opinionista televisiva, già sancita in primo grado dal Tribunale di Alessandria. La vicenda giudiziaria nasce da alcuni video pubblicati nel 2019 sul profilo Instagram di Rivelli, in cui la stessa aveva commentato alcune interviste condotte da Barbara d’Urso nei suoi programmi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha diffamato Barbara d’Urso". Confermata la condanna di Naike Rivelli

