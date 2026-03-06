Naike Rivelli ha diffamato Barbara d'Urso confermata la condanna | cosa è successo e le motivazioni

Una sentenza conferma la condanna di Naike Rivelli per diffamazione ai danni di Barbara D'Urso. L'accusa deriva da alcuni video pubblicati su Instagram dalla Rivelli, ritenuti offensivi e lesivi della reputazione della conduttrice. La causa era stata intentata dalla D'Urso, che aveva portato il caso in tribunale. La decisione è ora definitiva.

Confermata la condanna per diffamazione nei confronti di Naike Rivelli. A portarla in tribunale era stata Barbara D'Urso, in seguito ad alcuni video pubblicati su Instagram dalla figlia di Ornella Muti e ritenuti lesivi della sua reputazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it "Ha diffamato Barbara d’Urso". Confermata la condanna di Naike RivelliLa Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Alessandria per le esternazioni nei confronti della conduttrice La Corte... Naike Rivelli condannata per diffamazione ai danni di Barbara d’UrsoBarbara d'Urso ha vinto la causa contro Naike Rivelli che nel 2019 aveva pubblicato dei video nei quali contestava la conduttrice accusandola di... Tutto quello che riguarda Naike Rivelli. Argomenti discussi: Sanremo, ballerina contro Conti: 'Mi ha sessualizzata e messo in imbarazzo sua moglie'. Ha diffamato Barbara d’Urso. Confermata la condanna di Naike RivelliLa Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Alessandria per le esternazioni nei confronti della conduttrice ... msn.com Sanremo 2026, Naike Rivelli contro Fedez: Ha bloccato tutta Casa Sanremo, come fosse il re di stica**i | VIDEONaike Rivelli contro Fedez: succede anche questo al Festival di Sanremo 2026. La figlia di Ornella Muti, infatti, ha condiviso un video sui suoi social per sottolineare il comportamento del cantante e ... tpi.it