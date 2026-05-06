A Guidonia, un gruppo di volontari si sta preparando attraverso esercitazioni pratiche per intervenire in caso di incendi boschivi. Durante le sessioni, i partecipanti affrontano simulazioni di emergenza, mettendo alla prova le proprie capacità di reazione. Gli esperti insegnano tecniche di gestione delle fiamme e di intervento rapido, con l’obiettivo di migliorare la capacità di risposta in situazioni di emergenza reale.

? Cosa scoprirai Come reagiranno i volontari alle simulazioni di emergenza sul campo?. Quali tecniche specifiche impareranno gli esperti per gestire le fiamme?. Chi collaborerà con la NVG per proteggere i boschi di Guidonia?. Perché la coordinazione tra diverse associazioni è vitale per il territorio?.? In Breve Addestramento dalle 8:00 alle 18:30 tra teoria in biblioteca e simulazioni sul campo.. Partecipano NVG, VVAA, I Lupi ODV, Civici Pompieri Volontari e Protezione Civile Roma Est.. Sessioni tecniche con ex direttori operativi dei Vigili del Fuoco per gestione attrezzature idriche.. Esercitazioni pomeridiane prevedono simulazione incendi e test sistema di comunicazione SOUP.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guidonia: i volontari si addestrano per difendere i boschi dai roghi

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