Scavi di Pompei vertenza guide turistiche Caramiello | incontro con Zuchtriegel e guide per risolvere criticità

Il direttore degli scavi di Pompei, Zuchtriegel, e le guide turistiche sono tornati a incontrarsi, dopo le recenti tensioni, per affrontare le difficoltà che minacciano più di 2.500 posti di lavoro. Caramiello, rappresentante delle guide, ha partecipato alla riunione per chiedere chiarimenti e trovare soluzioni concrete ai problemi legati alle visite e ai servizi informativi nel sito archeologico. Durante l’incontro, si sono discusse strategie per migliorare la gestione del flusso di visitatori e garantire un servizio di qualità.

Caramiello incontra il direttore di Pompei e le guide turistiche per tutelare oltre 2.500 posti di lavoro e ripristinare i presidi informativi nel sito archeologico. " In qualità di presidente dell'intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, composto da 50 parlamentari afferenti a tutte le forze politiche, ho incontrato il direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, con l'obiettivo di rappresentargli la voce delle guide turistiche abilitate che, nelle ultime settimane, hanno visto togliersi un proprio presidio fisso all'interno del sito culturale. Il che, come ho illustrato al Direttore, compromette la professione di oltre 2500 lavoratori campani. Parco archeologico di Pompei, Caramiello: "tutelare comparto guide turistiche, ho portato il caso in parlamento" Caramiello porta in Parlamento il problema delle guide turistiche Il rappresentante delle guide turistiche di Pompei ha presentato un'interrogazione al Parlamento, chiedendo di intervenire sulla chiusura delle postazioni di lavoro. Pompei, fine di un accordo storico: guide in piazza contro Zuchtriegel Le guide di Pompei sono scese in piazza per protestare contro il direttore Gabriel Zuchtriegel. Pompei, scontro sulle guide e minacce al direttore; Guide turistiche di Pompei sul piede di guerra: presidio agli scavi; Guide turistiche di Pompei sul piede di guerra: protesta agli scavi venerdì 13 febbraio. Pompei, scontro sulle guide e minacce al direttoreLa postazione dedicata alle guide turistiche era stata istituita nel 2010, quando Pompei era commissariata. Dopo quindici anni Zuchtriegel ha deciso di «ripristinare la normalità», eliminando uno ... Due giornate di studio al Parco Archeologico di Pompei accendono i riflettori su biblioteche e archivi degli archeologi del Novecento. Il 26 e 27 febbraio 2026, presso la Biblioteca del Parco, si terrà l'iniziativa Scavi bibliografici. Biblioteche e archivi degli arche