La puntata 21 di Guida con Noi attraversa tre visioni diverse di mobilità, partendo dalla nuova Bmw i3, che rompe con il passato e si presenta come una vera berlina elettrica senza compromessi: potente, tecnologica e soprattutto utilizzabile ogni giorno grazie a un’autonomia dichiarata che cambia le regole del gioco. All’estremo opposto c’è la nuova Renault Twingo E-Tech Electric, compatta, essenziale e intelligente, pensata per la città e capace di riportare l’auto alla sua funzione più semplice e concreta, senza eccessi tecnologici inutili. Il cuore della puntata, però, batte a Milano, a Palazzo Mezzanotte, dove si è svolto l’evento “Eccellenze Italiane dell’Automotive” firmato Gazzetta Motori, una fotografia potente di un settore che vale circa il 20% del Pil italiano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guida con Noi, puntata 21: Bmw i3 rivoluzionaria, Twingo intelligente e l’Italia dei motori che fa scuola

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